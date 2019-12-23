Донбасс и Киев согласовали обмен пленными до конца года

Контактная группа представителей Киева и Донбасса согласовала обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Обмен должен состояться до конца года.

Согласование прошло в формате видеоконференции.

«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», – приводит слова Грызлова «Интерфакс».

Напомним, провал переговоров Трёхконтактной группы (ТКГ) в Минске 19 декабря привёл к угрозе переноса процесса обмена пленными между Москвой и Киевом на следующий год, так как следующая встреча ТКГ в текущем году не была предусмотрена.

Украинская сторона неожиданно предложила обмен по формуле «всех осуждённых на всех осуждённых», что значительно сокращало количество подлежащих обмену лиц и противоречило Минским соглашениям.

В Киеве предложили продолжить переговоры в режиме видеоконференции.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.12.19

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