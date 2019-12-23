Украина согласовала часть списков для обмена пленными с ЛДНР

В МИД Украины согласовали часть списков для обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Пристайко.

«Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену, – цитирует министра «Укринформ». – Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня должен состояться видеомост с представителями ЛНР и ДНР для решения вопросов обмена.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в срыве процедуры: Украина поставила дополнительное условие и настаивает на процедуре «процессуальной очистки» удерживаемых лиц, сообщил глава российского МИДа.

Киев, Платон Ефимчук

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