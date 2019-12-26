Названа возможная дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса состоится 29 декабря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант».

По словам собеседников издания, на сегодняшний момент дата обмена «уже не является дискуссионным вопросом».

За оставшееся время стороны должны проработать некоторые детали предстоящего обмена пленными.

Напомним, вчера Донецк обвинил Киев в изменении согласованного списка.

Украина вычеркнула из списков незаконно задержанных сотрудников подразделения «Беркут», которых обвинили в «расстрелах на Майдане». «Беркутовцы» уже пять лет содержатся в украинских СИЗО.

Между тем, сообщается, что в список обмена пленными между Киевом и Донбассом включены участники кровавых и неудачных украинских наступлений под Иловайском и Дебальцево из числа подразделений ВСУ и националистических батальонов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.12.19

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