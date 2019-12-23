Донбасс выдаст Киеву пленных, угодивших в Дебальцевский и Иловайский котлы

В список обмена пленными между Киевом и Донбассом включены участники кровавых и неудачных украинских наступлений под Иловайском и Дебальцево.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы Валерия Лутковская.

Она подтвердила, что обмен «всех установленных на всех установленных» состоится до конца текущего года.

При этом Лутковская заявила, что попавшие в плен украинские военнослужащие и участники националистических батальонов якобы удерживались на территории ЛДНР незаконно.

«Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года. Как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в Нормандском формате.

И это огромное счастье, потому что мы сможем, наконец, забрать из-под незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение четырёх лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырёх лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», – утверждает представительница ТКГ.

Она также поспешила предупредить украинских политиков и СМИ не спекулировать на сложной теме.

«Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения – судьбы людей», – обратилась Лутковская.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.12.19

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