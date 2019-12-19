Киев предложил Донецку и Луганску договориться об обмене пленными по скайпу

Провал вчерашних переговоров Трёхконтактной группы (ТКГ) в Минске привёл к угрозе переноса процесса обмена пленными между Москвой и Киевом на следующий год, так как новая встреча ТКГ в текущем году уже не предусмотрена.

В Киеве предложили продолжить переговоры по обмену удерживаемыми лицами в режиме видеоконференции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель президента Украины в Минске Леонид Кучма .

«Среди всех проблем ситуации в Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось.

Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать кому-то обвинения – переговорный процесс продолжается.

Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым (представитель России – прим. «НД»).

Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть», – заявил Кучма и добавил, что президент Зеленский «ставит этот вопрос на первое место, у него колоссальное желание добиться результата».

Как сообщал «Новый День», вчера представители ЛДНР и Украины в Трёхсторонней контактной группе в Минске не смогли договориться ни о порядке обмена пленными «всех на всех», ни о параметрах прекращения огня, ни о дате нового перемирия на линии разграничения.

Между тем, пресс-секретарь представителя президента Украины Леонида Кучмы в Минске Дарка Олифер заявила, что вчерашнее заседание контактной группы было последним в уходящем году.

Напомним, 9 декабря в Париже лидерами стран «нормандской четвёрки» ставилась задача прекращения огня и обмена пленными до 31 декабря 2019 года.

Однако на переговорах по вине Украины разгорелся скандал вокруг формирования списков удерживаемых лиц, подлежащих обмену.

Киев, в нарушение минских договорённостей, внезапно начал настаивать на обмене по никем не согласованной формуле – «всех осуждённых на всех осуждённых».

Таким образом, из списка автоматически выпадают сотни жителей Донбасса, незаконно удерживаемые в СИЗО и тайных тюрьмах СБУ.

Как известно, участники «нормандского формата» условились ранее проводить обмен удерживаемых лиц по формуле – «всех установленных на всех установленных», которых намного больше, чем осуждённых.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.12.19

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