Генпрокуратура Украины объявила подозрение двум сотрудникам подразделения МВД «Беркут» за «фальсификацию» дел участников массовых беспорядков на Майдане в 2013-2014 годах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

«Прокуроры офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве. Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставления следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения», – приводит текст заявления РИА Новости.

По мнению украинских экспертов, «Зеленскому срочно понадобились новые заложники» накануне анонсированного очередного обмена пленными с Россией.

Напомним, что ранее все обвинения против «беркутовцев» за якобы расстрелы и жестокое обращение с протестующими на Майдане рассыпались в судах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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