Освобождённые по обмену «беркутовцы» вернулись на Украину – добиваться правды и судить Майдан

Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура, освобождённые в рамках последнего обмена пленными между Киевом и ЛДНР, вернулись в украинскую столицу, чтобы инициировать новый судебный процесс.

«Беркутовцы», участвовавшие в пресечении беспорядков на Майдане, намерены добиваться полной реабилитации и привлечения к суду организаторов госпереворота 2014 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил их адвокат Александр Горошинский.

Маринченко и Тамтура – двое из пяти сотрудников «Беркута», которых кивеский режим обвинил в «расстрелах на Майдане» и бросил в СИЗО на пять лет, так и не доказав их причастность к убийствам.

Еще трое – Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский – присоединятся к товарищам позже.

«Важная новость. Адвокат «беркутовцев» Горошинский заявил, что двое из бойцов, которых обвиняли в расстреле на Майдане, а потом отправили на обмен, вернулись в Киев.

Это Александр Маринченко и Сергей Тамтура», – сообщает телеграм-канал «Зрада чи Перемога».

Горошинский также опубликовал их открытое обращение к президенту и генпрокурору. В нем они объясняют причину возвращения.

«Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс (над нами) был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях.

Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения «Беркут».

Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны», – говорится в обращении «беркутовцев» к президенту Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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