В Киеве усмотрели в последних действиях Москвы смертельную угрозу Евромайдану

Россия предприняла ряд шагов в правовом и дипломатическом поле, дабы убедить мировое сообщество, что в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот, а не «революция гидности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила известный на Украине антироссийский политолог Олеся Яхно.

По её словам, об этом говорит и возвращение в Киев освобождённых недавно по обмену «беркутовцев», и назначение куратором по Украине заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, и заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном возвращении на свои места послов России и Украины.

«Российская стратегия состоит в том, чтобы вытащить Украину из международного формата и втянуть в двусторонний переговорный процесс. И все эти заявления о том, что послы могут вернуться, о том, что экс-беркутовцы собираются возвращаться в Киев и доказывать, что Майдан – это был государственный переворот, это все направлено на то, чтобы в главном Украина отказалась от базовых позиций.

Если Украина согласится, что Майдан – это был государственный переворот, это означает, что причина войны и аннексии не в том, что в Крыму была спецоперация, а на Донбассе была российская агрессия, а она состоит в том, что, оказывается, Киев, Украина, сама виновата, потому что у нас тут был государственный переворот, и Крым, и Донбасс так отреагировали. Я считаю, что Россия именно этого добивается», – тревожится украинский политолог.

«И постепенно, какими-то экономическими проектами, начнут втягивать Украину в этот двусторонний формат, может быть, это будет Ермак-Козак, может быть, на каком-то другом уровне, решая задания, санкции и изоляцию, а не решая вопросы по Донбассу. У России есть варианты. Можно навязывать Украине свои условия по Донбассу. Если Украина не согласится – будет замороженный конфликт, это не принципиально. Россия хочет выйти из санкций и навязать эту новую нормализацию в ее версии», – приводит слова Яхно «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.02.20

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