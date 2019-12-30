Украина пытала за решёткой всех пленных, переданных Донбассу

Все 124 человека, переданные Киевом в рамках обмена пленными с ЛДНР, подвергались пыткам в украинских тюрьмах и СИЗО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Вчера, после обмена, я опросила всех лиц, которых мы получили в ходе обмена пленными. И не было ни одного человека, который не сказал, что к нему применялись методы незаконного дознания. То есть, люди подтвердили, что в отношении них применялись пытки», – цитирует омбудсмена «Донецкое агентство новостей».

Напомним, вчера состоялся очередной обмен пленными между народными республиками Донбасса и Украиной в формате «все установленные на всех установленных».

Киев передал Донбассу 124 человека. На Украину из ЛДНР были отпущены 76 человек.

По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, решили остаться в Донбассе четыре человека из украинского списка.

С украинской стороны отказались ехать в ЛДНР девять человек. По соообщениям некоторых источников, основная причина отказа в том, что они проживают и имеют семьи на территории Украины, подконтрольной Киеву. После получения справок об освобождении, на чём настаивали переговорщики от ЛДНР, все они предпочли остаться дома в надежде на то, что украинское правосудие больше не имеет к ним претензий.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.12.19

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