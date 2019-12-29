В Донбассе завершился обмен пленными

Обмен пленными между ЛНР, ДНР и Украиной завершен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Донецк передал Киеву 51 человека, забрал 61. Луганск 63 человека и отдал 25 задержанных украинцев.

Таким образом, число участвующих в обмене сократилось до 200 человек.

Напомним, сначала предполагалось, что Киев передаст самопровозглашенным республикам 130 человек, а те вернут Украине 80. Однако часть внесенных в списки от участия в обмене отказалась.

Горловка, Игорь Юров

Горловка. Другие новости 29.12.19

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