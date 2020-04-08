Республики Донбасса договорились с Киевом об очередном обмене пленными

В середине апреля состоится обмен пленными между ЛНР, ДНР и Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители Луганской и Донецкой республик.

По словам руководителя рабочей группы по обмену пленными от Луганска Ольги Кобцевой, ЛНР отдаст 11 украинцев за 8 своих граждан. Крайний срок для обмена намечен на 17 апреля.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова сообщила, что Донецк выдаст Украине 10 удерживаемых за 8 граждан ДНР до 19 апреля.

«После долгих переговоров нам все же удалось убедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле 10 на 8», – уточнила Морозова.

Переговоры между республиками и Украиной проходили по видеосвязи в связи с угрозой коронавируса.

В Киеве уже подтвердили, что обмен пленными состоится в течение ближайших десяти дней.

Напомним, последний обмен между ЛДНР и Украиной состоялся 29 декабря прошлого года. Киев передал Донбассу 124 человека. На Украину из ЛДНР были отпущены 76 человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.04.20

Коронавирус у пациента больницы Армянска подтвердился, заболели еще двое. / В Крыму давний знакомец Константинова и Аксенова «всплыл» в бюджетном учреждении и делает интересные закупки. / В Ялте снова зовут на помощь народное ополчение. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»