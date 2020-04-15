Киев заявил о готовности к обмену пленными в ближайшие дни

Намеченный на середину апреля очередной обмен пленными между ЛДНР и Украиной состоится в «ближайшее время».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
При этом там уточнили, что конкретное число ещё согласовывается.
«Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Именно освобождение будет происходить в ближайшее время», – приводит ТАСС заявление украинской пресс-службы.
Напомним, ранее представители республик Донбасса сообщили, что договорились с Киевом об очередном обмене пленными до пасхальных праздников.
По словам руководителя рабочей группы по обмену пленными от Луганска Ольги Кобцевой, ЛНР отдаст 11 украинцев за 8 своих граждан. Крайний срок для обмена намечен на 17 апреля.
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова сообщила, что Донецк выдаст Украине 10 удерживаемых за 8 граждан ДНР до 19 апреля.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 15.04.20
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