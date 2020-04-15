Киев заявил о готовности к обмену пленными в ближайшие дни

Намеченный на середину апреля очередной обмен пленными между ЛДНР и Украиной состоится в «ближайшее время».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

При этом там уточнили, что конкретное число ещё согласовывается.

«Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Именно освобождение будет происходить в ближайшее время», – приводит ТАСС заявление украинской пресс-службы.

Напомним, ранее представители республик Донбасса сообщили, что договорились с Киевом об очередном обмене пленными до пасхальных праздников.

По словам руководителя рабочей группы по обмену пленными от Луганска Ольги Кобцевой, ЛНР отдаст 11 украинцев за 8 своих граждан. Крайний срок для обмена намечен на 17 апреля.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова сообщила, что Донецк выдаст Украине 10 удерживаемых за 8 граждан ДНР до 19 апреля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.20

На Украине ожидают 10 тысяч заражённых коронавирусом к концу апреля. / Минздрав Украины отменил коронавирусную стабилизацию Зеленского. / Поспешные решения властей Крыма добавили работы полиции и поставили крымчан в зависимость от соседей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»