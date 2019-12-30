У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главврач по медицинским вопросам киевской больницы «Феофания» (считается лучшей на Украине) Андрей Строкань.

По словам Строканя, у всех, кто имел хронические заболевания, наблюдается обострение.

«Все они вчера были госпитализированы в 23:00, накормлены, помыты… Три четверти, может быть, даже пять шестых пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке.

У всех есть в разной степени проявления посттравматического стрессового расстройства и обострение всех хронических заболеваний, которые у них были до момента попадания в плен», – заявил главврач.

Строкань отметил также, что среди бывших пленных нет никого в тяжелом или критическом состоянии. Плановое оперативное вмешательство понадобится единицам.

Сообщается, что большинство освобожденных в рамках обмена украинцев отказываются общаться с прессой.

Напомним, сегодня уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что все 124 человека, переданные Киевом в рамках обмена пленными с ЛДНР, подвергались пыткам в украинских тюрьмах и СИЗО. Всем им предстоит тяжёлая реабилитация.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.12.19

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