Две «пленные» женщины отказались «обмениваться» и покидать Донбасс

Ольга Терлецкая и Марина Волкова, внесённые Киевом в списки для обмена удерживаемыми лицами, отказались ехать на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило «Донецкое агенство новостей».

С украинской стороны отказались ехать в ЛДНР девять человек. По соообщениям некоторых источников, основная причина отказа в том, что они проживают и имеют семьи на территории Украины, подконтрольной Киеву. После получения справок об освобождении, на чём настаивали переговорщики от Донбасса, все они предпочли остаться дома в надежде на то, что украинское правосудие больше не имеет к ним претензий.

По разным данным, на этот момент Украина передала 63 человека, а Донбасс – 52.

Между тем, отсутствие в списке для обмена граждан России с иронией встречено некоторыми комментаторами.

«Очередной обмен. И сколько граждан России среди обмениваемых лиц? А где же все те дивизии российских военных и ГРУшников, которых Украина ловила на протяжении последних лет? Неужели продолжает прятать их от мира?», – язвительно заметил российский политолог Владимир Корнилов.

В свою очередь, украинские журналисты и блогеры с негодованием отмечают, что практически вся горячая информация по обмену идёт со стороны представителей Донбасса.

«Последние два дня главный источник информации для СМИ по теме обмена пленными – омбудсмен так называемой ДНР Дарья Морозова.

Для Офиса президента (Зеленского) организовать нормальное информирование журналистов оказалось непосильной задачей», – возмущается украинский журналист Вячеслав Чечило.

Отметим, что обмен планировался по формуле «87 (ЛДНР) на 55 (Украина)».

«Списки предусматривали возвращение 87 сторонников ДНР, однако вернулись не все. По какой причине – отказались от обмена или Киев не стал их выдавать, пока не установлено», – рассказал источник издания «Страна.УА».

Как отмечают украинские издания, подавляющее большинство «пленных», удерживаемых Киевом, – это политзаключённые, а в ЛДНР – украинские военнослужащие и диверсанты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.12.19

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