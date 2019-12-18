Украина намерена исключить из процесса обмена сотни захваченных жителей ЛДНР

На переговорах Трёхсторонней контактной группы в Минске по вине Украины разгорелся скандал вокруг формирования списков удерживаемых лиц, подлежащих обмену.

Киев, в нарушение минских договорённостей, внезапно начал настаивать на обмене по никем не согласованной формуле – «всех осуждённых на всех осуждённых».

Таким образом, из списка автоматически выпадают сотни жителей Донбасса, незаконно удерживаемые в СИЗО и тайных тюрьмах СБУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в ДНР пока расценивают демарш Киева как искусственное затягивание процесса обмена, так как минскими договорённостями строго предусмотрена формула обмена – «все установленные на всех установленных», которых намного больше, чем осуждённых.

«Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров «Нормандского формата» в Париже», – заявила представитель ДНР, омбудсмен Дарья Морозова.

Между тем, подтверждение о том, что Киев пытается манипулировать методиками обмена стало известно от источников на переговорах в Минске.

«Сегодня на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске произошёл конфликт по вопросу обмена пленными. Украинская сторона предложила формулу «всех осужденных на всех осужденных», вместо прописанной в парижском коммюнике Нормандского формата формулы «всех установленных на всех установленных».

В ДНР такое уменьшение числа освобождаемых людей отвергли. В ОБСЕ пытались предложить в качестве компромисса обмен в несколько этапов, но и эта идея не прошла», – пишет украинское издание «Страна.УА» со ссылкой на информированные источники телеграм-канала «Политика Страны».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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