Путин объяснил Зеленскому, что делать дальше

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне глав государств должна быть содержательной и привести к реальным результатам.

Между тем, подготовительная работа к саммиту включает в себя, кроме начала процесса обмена пленными, запуск механизма прекращения огня и разведения конфликтующих сторон в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь в сегодняшнем телефонном разговоре президентов Зеленского и Путина по итогам состоявшегося между Украиной и Россией обмена удерживаемыми гражданами.

«При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон», – отметили в Кремле.

Как известно, Россия не является конфликтующей стороной в Донбассе, поэтому договариваться украинской стороне о конкретных мерах по урегулированию конфликта и отводу тяжёлых вооружений от линии разграничения придётся непосредственно с Донецком и Луганском.

В Кремле также заявили, что оба президента позитивно оценили состоявшийся обмен заключёнными и отметили, что эта гуманитарная акция может послужить нормализации двусторонних отношений.

Отметим, сегодняшний обмен удерживаемыми гражданами России и Украины является результатом личной договорённости между Зеленским и Путиным и не относится прямо к внутригражданскому конфликту на Украине.

В рамках минских соглашений, для обмена пленными между ЛДНР и Украиной, Киев также должен пойти на прямые переговоры с народными республиками.

Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский объявил сегодня о том, что собирается «серьёзно и быстро» работать со своим российским коллегой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.09.19

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