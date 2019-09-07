Путин объяснил Зеленскому, что делать дальше

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне глав государств должна быть содержательной и привести к реальным результатам.
Между тем, подготовительная работа к саммиту включает в себя, кроме начала процесса обмена пленными, запуск механизма прекращения огня и разведения конфликтующих сторон в Донбассе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь в сегодняшнем телефонном разговоре президентов Зеленского и Путина по итогам состоявшегося между Украиной и Россией обмена удерживаемыми гражданами.
«При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон», – отметили в Кремле.
Как известно, Россия не является конфликтующей стороной в Донбассе, поэтому договариваться украинской стороне о конкретных мерах по урегулированию конфликта и отводу тяжёлых вооружений от линии разграничения придётся непосредственно с Донецком и Луганском.
В Кремле также заявили, что оба президента позитивно оценили состоявшийся обмен заключёнными и отметили, что эта гуманитарная акция может послужить нормализации двусторонних отношений.
Отметим, сегодняшний обмен удерживаемыми гражданами России и Украины является результатом личной договорённости между Зеленским и Путиным и не относится прямо к внутригражданскому конфликту на Украине.
В рамках минских соглашений, для обмена пленными между ЛДНР и Украиной, Киев также должен пойти на прямые переговоры с народными республиками.
Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский объявил сегодня о том, что собирается «серьёзно и быстро» работать со своим российским коллегой.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 07.09.19
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