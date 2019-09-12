Зеленский не собирается встречаться с Путиным до «нормандского формата»

Украина не будет выполнять никакой «домашней работы» по Минским соглашениям до встречи «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Кроме того, следующий разговор с президентом России, если и состоится, то только по телефону и будет касаться лишь уточнения даты саммита в «нормандском формате». Никакой личной встречи до этого не планируется.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я думаю, что это (саммит «нормандской четвёрки») будет самый ближайший контакт с президентом России», – отметил Зеленский и добавил, что дата встречи пока не известна.

Тем не менее, он настаивает на скорейшем проведении саммита в сентябре.

«Для меня окончание войны и возвращение мира – это приоритетное задание», – отрезал Зеленский.

Между тем, выполнение Киевом конкретных пунктов Минских соглашений украинский президент решительно перенёс и, кроме того, собирается поспорить об их параметрах и условиях.

«Мы разрабатываем карту выполнения минских договоренностей с четкими сроками», – сообщил Зеленский и подчеркнул, что на саммите «будут обсуждаться все пункты минских договоренностей» и, в том числе, «формула Штайнмайера».

Напомним её пункты и строгую последовательность:

1. Принятие Украиной закона об особом порядке проведения местных выборов на территории ЛДНР.

2. Выборы на территории ЛДНР.

3. Публикация отчета ОБСЕ об итогах выборов и демократичности их проведения.

4. Временное вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

5. Внесение изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса.

6. Передача контроля Украине над границей с Россией.

7. Вступление в силу закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Как сообщал «Новый День», Украина собирается тянуть время и пункт за пунктом настаивать на «трансформации» минских договорённостей – кардинального изменения их трактовок и способов реализации.

Что касается «формулы Штайнмайера», то её Киев вовсе не признаёт. Ранее президент Зеленский отказался вносить изменения в конституцию по особому статусу Донбасса.

Между тем, в Кремле уже заявили, что встреча на высшем уровне в «нормандском формате» возможна лишь после выполнения Киевом «домашней работы» по реализации Минских соглашений и увязали саммит с признанием Украиной «формулы Штайнмайера».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.19

Киев: Расторжение договоров с Россией и СНГ будет продолжено. / Уникальный исторический памятник в Крыму, похоже, приговорили к смерти. / «Терпеть издевательство нет больше сил»: чиновники не обращают внимания на жалобы задыхающихся крымчан. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»