В команде Зеленского придумали, как торпедировать Минские соглашения

Прямой отказ президента Зеленского от невыгодных Киеву Минских соглашений не получит поддержки на Западе и тем более – в России, которая только и делает, что ищет повод для «нагнетания агрессии» в Донбассе.

Поэтому необходимо тянуть время и пункт за пунктом настаивать на «трансформации» минских договорённостей – кардинального изменения их трактовок и способов реализации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью «ТСН» заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, депутат от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

Кроме того, Ярёменко предлагает навязать России заведомо непаритетные переговоры о «выводе иностранных войск с территории Украины». Подразумевается, что Киев отправит домой официально пребывающих на Украине американских инструкторов вместе с вооружениями, если РФ «выведет из Донбасса свои нерегулярные воинские формирования».

"...Есть вопрос выведения иностранных войск с территории Украины.

Так, россияне говорят, что речь идёт о выводе американских инструкторов с территории Украины. Мы говорим о выводе российских нерегулярных вооинских формирований с оккупированных территорий... К этой дискуссии всё равно нужно идти. Она ещё не начиналась», – заявил соратник Зеленского и добавил, что в среднесрочной перспективе от Минских соглашений не уйти, однако надо категорически отказываться от предлагаемой Кремлём «формулы Штайнмайера».

«Президент – очень информированный человек, он не может не понимать всю эту ситуацию. Но он очевидно как дипломат не может сказать по-другому – нельзя «идти под венец, думая о разводе».

Мы должны говорить, добиваться того, что возможно, не поступаясь никакими своими интересами – где достичь начала процесса, создать ситуацию, которая принудила бы россиян сделать что-то, что нас устраивает.

Они (Минские соглашения) никуда не исчезнут, от них нельзя отказаться. Хотя все заявляют, что их надо выполнять, особенно на этом настаивает Российская Федерация, но на своих условиях – вывести войска в трёх местах и гарантировать выведение. Выполнить «формулу Штайнмайера». Это уже пересмотр договорённостей – в договорённостях этого нет.

Я думаю, что мы пойдём путём трансформации – на каких-то этапах в корне изменить трактовки и понимание способа выполнения Минских соглашений.

Но пока, наверное, мне кажется, Украина в среднесрочной перспективе не имеет возможности отказаться от Минских соглашений. Хотя с моей точки зрения, эти договорённости – частичная капитуляция нашей державы. Это позорные договорённости, они не принесли нам мир. Но отказаться от них (сейчас) мы не можем», – заключил Яременко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.19

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