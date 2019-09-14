Украина ведёт дело к ликвидации «нормандского формата»

Кабинет Владимира Зеленского и новое правительство делают всё, чтобы выполнить Минские соглашения, подписанные экс-президентом Петром Порошенко, однако Киев не исключает, что все попытки реализовать уже утверждённые договорённости могут потерпеть неудачу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на проходящей в Киеве так называемой «Ялтинской европейской стратегии (YES)» заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, Россия постоянно выдвигает практически «неприемлемые условия», поэтому, если выполнить Минские соглашения не удастся, то Киев будет предлагать ввести миротоворческую миссию в Донбассе.

«Поэтому мы предпринимали попытки с Минском, мы предпринимали попытки с разными возможностями. Мы почти потерпели неудачу, и теперь мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии. Можем ли мы предложить России еще что-то», – заявил Пристайко.

Глава МИД Украины добавил, что Украина намерена обратиться с этим предложением к «международному сообществу», другими словами, – к США. Напомним, ранее обсуждение с Россией параметров ввода миротворческой миссии в Донбассе вели от «мирового сообщества», в первую очередь, представители Вашингтона.

Вместе с тем, чтобы сразу не подвергать переформатированию «нормандский формат», Пристайко пообещал поставить вопрос о миротворческой миссии в самом конце обсуждения.

«Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали... И если все терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией», – тонко пригрозил министр иностранных дел Украины и вновь добавил, что из-за России Киев пока вынужден соглашаться «на очень ограниченную миссию на границе».

Как сообщал «Новый День», Украина намерена тянуть время и пункт за пунктом настаивать на «трансформации» минских договорённостей – кардинального изменения их трактовок и способов реализации.

Что касается «формулы Штайнмайера», то Киев её вовсе не признаёт. Президент Зеленский отказался вносить изменения в конституцию по особому статусу Донбасса.

Кроме того, новые киевские власти не собираются объявлять предусмотренную минскими соглашениями широкую амнистию для ЛДНР.

Как известно, президент Украины не раз публично высказывал недовольство позицией Германии и Франции по вопросам украино-российских отношений.

Сегодня представитель Киева в минской контактной группе экс-президент «Незалежной» Леонид Кучма прямо обвинил Берлин и Париж в сговоре с Москвой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.09.19

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