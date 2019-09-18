Киев обвинил Москву в срыве «нормандского формата»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко возложил на Россию вину за несостоявшийся 17 сентября саммит «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе.

Между тем, о том, что такая встреча не состоится, пока Украина не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений, ранее неоднократно заявляли в Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Киев, тем не менее, решил сделать громкое заявление в связи с несостоявшимся саммитом, на который никто и не планировал приезжать.

«Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», – заявил Пристайко и добавил, что Украина приложит усилия, чтобы «найти время для четырех лидеров».

Напомним, Россия до встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» требует от Украины признать «формулу Штайнмайера» и согласиться на амнистию и особый статус Донбасса, что прямо предусмотрено Минскими соглашениями.

Тем временем Киев отказывается от реализации этих пунктов и тянет время, настаивая на встрече в «нормандском формате».

В Кремле провокационное заявление Пристайко прокомментировали коротко и спокойно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не отказывалась от саммита и сейчас «ведётся обсуждение этой темы».

Как сообщал «Новый День», в ОБСЕ встали на сторону Москвы и призвали Украину соблюдать «формулу Штайнмайера».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.09.19

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