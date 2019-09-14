В ОБСЕ встали на сторону Москвы и призвали Украину соблюдать «формулу Штайнмайера»

Выполнение Минских соглашений подразумевает неукоснительное соблюдение пунктов «плана Штайнмайера».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Словакии Мирослав Лайчак.

Напомним, Москва ставит Киеву условием встречи в «нормандском формате» признание Украиной «формулы Штайнмайера», однако кабинет Зеленского отказывается от её выполнения.

«Для меня возвращение доверия – это полное выполнение Минских соглашений, если это будет прозрачно и безо всяких игр. У нас даже есть хороший принцип, как правильно читать Минские соглашения, – это план Штайнмайера. Я считаю, что это хорошая основа», – предупредил украинское руководство Лайчак.

Глава МИД Словакии ещё раз перечислил инструменты мирного урегулирования в Донбассе и намекнул, что Киеву пора проявить политическую волю.

«Для мира необходим мирный план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. Для Украины есть мирный план – Минские соглашения, есть инструменты – нормандская группа, трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США – Курт Волкер.

До последнего времени нам не хватало политической воли, желания выполнять Минские соглашения», – подчеркнул Лайчак.

Напомним строгую последовательность пунктов «формулы Штайнмайера».

1. Принятие Украиной закона об особом порядке проведения местных выборов на территории ЛДНР.

2. Выборы на территории ЛДНР.

3. Публикация отчета ОБСЕ об итогах выборов и демократичности их проведения.

4. Временное вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

5. Внесение изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса.

6. Передача контроля Украине над границей с Россией.

7. Вступление в силу закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Кроме этого, Минскими соглашениями предусмотрена полная амнистия для всех участников вооружённого конфликта со стороны ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.09.19

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