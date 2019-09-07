Зеленский вошёл во вкус и рассказал о следующих договорённостях с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что собирается «серьёзно и быстро» работать со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил журналистам сразу после встречи украинских граждан, вернувшихся в Киев в рамках обмена пленными с Россией.
Зеленский назвал два ближайших этапа, о которых они договорились с Путиным, – продолжение обмена пленными до «всех на всех» и начало реального развода войск на линии разграничения в Донбассе.
«Думаю, во втором уже этапе мы будем серьезно работать, и мы вернем всех наших людей...
Мы хотим это делать очень быстро... Мы мечтаем и работаем», – заявил украинский президент.
Говоря о начале урегулирования конфликта в Донбассе, Зеленский даже позволил себе совсем уже оптимистичную фразу: «Прекращение войны».
«Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны», – перечислил последовательность действий украинский главнокомандующий.
Отметим, упоминание Зеленским «минского процесса» в связи с отводом войск может означать, что Киев готов к прямым переговорам с руководством ЛДНР.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 07.09.19
Опять обманули: в результате обмена 70 пленными к семьям вернулись лишь 12 россиян. / Самолеты с заключенными вылетели в Москву и Киев. / В Москве началась подготовка к обмену заключенными с Киевом. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»