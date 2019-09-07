Зеленский вошёл во вкус и рассказал о следующих договорённостях с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что собирается «серьёзно и быстро» работать со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил журналистам сразу после встречи украинских граждан, вернувшихся в Киев в рамках обмена пленными с Россией.

Зеленский назвал два ближайших этапа, о которых они договорились с Путиным, – продолжение обмена пленными до «всех на всех» и начало реального развода войск на линии разграничения в Донбассе.

«Думаю, во втором уже этапе мы будем серьезно работать, и мы вернем всех наших людей...

Мы хотим это делать очень быстро... Мы мечтаем и работаем», – заявил украинский президент.

Говоря о начале урегулирования конфликта в Донбассе, Зеленский даже позволил себе совсем уже оптимистичную фразу: «Прекращение войны».

«Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны», – перечислил последовательность действий украинский главнокомандующий.

Отметим, упоминание Зеленским «минского процесса» в связи с отводом войск может означать, что Киев готов к прямым переговорам с руководством ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.09.19

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