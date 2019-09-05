Тебе – к Путину: Запад отказался помогать Зеленскому в Донбассе

Ключевые страны Запада отказываются от деятельного и содержательного посредничества в конфликте на востоке Украины.

В основном это связано с тем, что Европа и США разочаровались в геополитическом потенциале нестабильной и несостоятельной Украины. Наметилась тенденция на возвращение к сотрудничеству с набирающей вес Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала 112 заявил известный киевский политолог Михаил Погребинский.

«Есть очевидная позиция Макрона, он заинтересован в том, чтобы сдвинуть с места весь этот процесс. Если кто-то читал его выступление перед посольским корпусом, он аргументирует там концептуальную смену позиции относительно отношений между Европой и Россией. Могу сказать, что Россия в этом выступлении вспоминается раз 20. Только Китай, возможно, не реже. А вот Украина, кажется, один раз», – констатировал политолог и добавил, что в Америке складывается аналогичная ситуация в отношении к «Незалежной».

«Сейчас вернулся с конференции из США мой коллега. Там вообще про Украину забыли, хотя это международная конференция по вопросам будущего, безопасности Европы, Китая. Есть объяснение – устали от Украины, не считают ее центром мировой политики, считают, что там нет близкого решения на завтра и вообще она существует в контексте таком, как, допустим, африканская Руанда», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Политолог отметил, что в прошлые годы на этой же конференции тема российско-украинского конфликта была едва ли не самой обсуждаемой.

«Сегодня уже этого нет. Это означает, что другого выхода кроме того, чтобы искать возможность прямого диалога с Донбассом и Москвой, другой возможности (у Киева) завершить войну нет», – резюмировал Погребинский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, намерен ли он активно включаться в процесс урегулирования в Донбассе, ответил, что, по его мнению, «Зеленский и Путин прекрасно поладят» сами.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила недавно, что Берлин рассчитывает на прямую встречу президента Украины с Владимиром Путиным.

Симферополь, Валентин Карамазов

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