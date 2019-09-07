Раздобревший Сенцов снова грозит Крыму

Известный как «украинский режиссёр, писатель и сценарист» Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за подготовку терактов в Симферополе, заявил после помилования и прибытия в Киев, что продолжит длительную борьбу против России за возвращение Крыма в состав Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал украинским СМИ.

«Надеюсь, что и остальные пленные скоро все будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко»,– объявил Cенцов, не уточнив, какими методами собирается «бороться».

Напомним, активист Майдана и противник воссоединения Крыма с Россией Олег Сенцов был задержан правоохранительными органами летом 2014 года по подозрению в подготовке взрывов в Симферополе. Через год был осуждён и приговорён к 20 годам колонии строгого режима за организацию диверсионной группы и подготовку терактов.

Сенцов также запомнился 145-дневной «голодовкой» в колонии, сопровождавшейся широкой информационной поддержкой в западной и российкой либеральной прессе. Из «голодовки» осуждённого выводили лучшие российские диетологи.

Как сообщал «Новый День», сегодня между Украиной и Россией в результате личной договорённости президентов Путина и Зеленского состоялся обмен удерживаемыми с обеих сторон гражданами. В список был включён и Олег Сенцов, предварительно помилованный Владимиром Путиным.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.09.19

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