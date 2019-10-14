Помилованный Путиным террорист объявил Ростов и Кубань украинской территорией

Освобождённый в результате недавнего обмена заключёнными между Москвой и Киевом украинский диверсант Артур Панов заявил, что Ростов и Кубань – это Украина.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он прокричал со сцены во время шествия неонацистов в Киеве.
Сообщается, что экстремист сначала прочитал по бумажке речь с новыми террористическими угрозами в адрес России.
«Кубань – это Украина! Ростов – это Украина!» – завершил своё выступление радикал.
Как сообщал «Новый День», Артур Панов был приговорён Северо-Кавказским окружным судом к восьми годам колонии общего режима за подготовку терактов в России.
До этого он являлся осведомителем украинской армии во время проведения АТО в Донбассе. Панов сообщал украинским военным о расположении и передвижении частей ополченцев и военных ЛДНР.
Напомним, ранее известный как «украинский режиссёр, писатель и сценарист» Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за подготовку терактов в Симферополе, заявил после помилования и прибытия в Киев, что продолжит длительную борьбу против России за возвращение Крыма в состав Украины.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 14.10.19
В партии Зеленского заявили о приостановке выполнения «формулы Штайнмайера». / Киев просит Европу помочь миру в Донбассе санкциями против России. / В Крыму начинается отопительный сезон, но не для всех. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube