Помилованный Путиным террорист объявил Ростов и Кубань украинской территорией

Освобождённый в результате недавнего обмена заключёнными между Москвой и Киевом украинский диверсант Артур Панов заявил, что Ростов и Кубань – это Украина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он прокричал со сцены во время шествия неонацистов в Киеве.

Сообщается, что экстремист сначала прочитал по бумажке речь с новыми террористическими угрозами в адрес России.

«Кубань – это Украина! Ростов – это Украина!» – завершил своё выступление радикал.

Как сообщал «Новый День», Артур Панов был приговорён Северо-Кавказским окружным судом к восьми годам колонии общего режима за подготовку терактов в России.

До этого он являлся осведомителем украинской армии во время проведения АТО в Донбассе. Панов сообщал украинским военным о расположении и передвижении частей ополченцев и военных ЛДНР.

Напомним, ранее известный как «украинский режиссёр, писатель и сценарист» Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за подготовку терактов в Симферополе, заявил после помилования и прибытия в Киев, что продолжит длительную борьбу против России за возвращение Крыма в состав Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.10.19

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