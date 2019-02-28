Помилованный Чийгоз не унимается: Вернусь строить новый Крым, где ждёт немало достойных братьев

Активист крымско-татарского Меджлиса (организация, запрещенная в России) Ахтем Чийгоз, осуждённый в России, но помилованный Путиным и выданный Турции, заговорил о своём неминуемом возвращении в «другой Крым», где его уже поджидают вновь «полюбившие» Украину многочисленные «братья».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в эфире украинского филиала американской Радио «Свобода».

По мнению Чийгоза, таких «патриотов» Украины, как осуждённый в Крыму за хранение оружия и боеприпасов Владимир Балух, становится всё больше. Они и обеспечат триумфальное возвращение на полуостров и Чийгозу и, по-видимому, остальным меджлисовцам. Они, утверждает Чийгоз, и начнут «строить новый Крым».

«Мы же все равно в Крым вернемся. С кем? Я бы хотел новый Крым строить с такими, как Балух, а не с теми, кто паразитировал на проблемах Крыма и сегодня хочет быть активным здесь политическим деятелем. Поверьте мне, Крым сильно изменился. Потому что балухов не было, балухов не замечали, потому что надо было видеть людей, которые паразитируют на русских идеях ради своей личной корысти. Теперь люди видят, что есть украинцы, такие как Балух, которые имеют достоинство, которые любят свою страну, которые крымских татар называют братьями, и их там уже немало», – рассуждает Чийгоз.

Напомним, в отличие от Чийгоза, другие сбежавшие в «Незалежную» крымчане возмущены, что на Украине никому нет дела до «возвращения полуострова».

Подобное положение дел крайне опечалило крымскую перебежчицу и активную украинскую пропагандистку, журналистку Валентину Сюмар.

По словам Сюмар, не только политики регионального уровня, но даже треть кандидатов в президенты Украины никак не упоминают Крым в своих предвыборных программах.

«Наибольший вопрос, самый главный – тот, где больше всего вранья, это вообще готовность власти заниматься политикой деоккупации, политикой реинтеграции… Политики позволяют себе вообще не думать о Крыме. У 14 из 44 кандидатов в президенты слово «Крым» в программе вообще отсутствует. Не то, что отсутствуют планы по деоккупации Крыма, – слово «Крым» отсутствует. Они, уже можно сказать, толерантны к аннексии», – сетует бывшая крымчанка.

Другой крымский беглец Рефат Чубаров возмутился с трибуны Верховной рады равнодушной реакцией депутатов в зале на проведённую агентами «меджлиса» под покровом ночи в Крыму информационной диверсии под лозунгом «Россия – вон, Крым – наш дом».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.02.19

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