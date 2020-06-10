Ставки растут: в Киеве обвинили Анну Ахматову в поддержке Путина и признании Крыма

Осуждённый в Крыму за экстремизм и позднее помилованный президентом РФ замглавы запрещённого в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что Анна Ахматова в числе других российских «артистов и журналистов» посещает Крым и поддерживает Путина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом меджлисовец рассказал в эфире украинского телеканала «Прямой».

Чийгоз в своём выступлении попенял российским деятелям культуры на то, что они сначала вроде бы «хорошо пишут» (видимо, критикуя российскую власть), а на деле поддерживают Кремль.

«Есть какие-то принципы, и этим мы и должны отличаться как люди, как общество, как государство. Когда я говорю, что там (в России) нет такого понятия, как журналистика, как искусство кино, я знаю, что я говорю, потому что там всё должно отрабатываться на одну персону, которую зовут «Царь».

Это мы здесь не воспринимаем таким образом, потому что мы видим и чёрное, и белое, у нас разные цвета, мы так привыкли, у нас всё должно быть свободным, и это правильно.

Но когда люди нарушают основной принцип не только международного права, а и современного мироустройства, и военным путём захватывают чужую территорию, и при этом артисты и журналисты туда ездят и говорят: «Ну что тут сделаешь, кино снимаем, что тут поделаешь»...

Ахматова тоже хорошо писала, но потом сказала, что Крым российский, и что Путин поступил правильно», – приводит слова меджлисовца «ПолитНавигатор».

«Ахматова??», – переспросил ведущий.

«Да, Ахматова, можете прочитать», – повторил Чийгоз.

Журналист напомнил Чийгозу, что поэтесса Анна Ахматова умерла несколько десятков лет назад.

«Ой, пардон, перепутал», – замялся замглавы Меджлиса.

Кого имел в виду Чийгоз под Ахматовой, осталось невыясненным, так как ведущий переменил тему, заявив, что это «не имеет значения».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.06.20

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