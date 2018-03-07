«Незалежную» не остановить: Ахматову записали в ряды украинских поэтесс

Анну Ахматову объявили украинской поэтессой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Лозового, Ахматова – русскоговорящая, но украинская поэтесса.

«Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне» – такими словами обращалась к людям Анна Ахматова (Горенко), великая украинская поэтесса, хоть и русскоязычная, но – украинская, когда ей было тяжелее всего, – написал на своей странице в Фейсбуке Лозовой и добавил, что «Русской ее сделала имперская пропаганда», которую Ахматова «ненавидела всей душой».

«Это наше, и не надо отдавать никому», – призвал депутат.

Стоит отметить, что Ахматова неоднократно писала о своей любви к России и множество стихов посвятила именно этой теме:

«Молюсь за моей литургией После стольких томительных дней, Чтобы туча над темной Россией Стала облаком в славе лучей»…

Между тем, наследие действительно украинских авторов власти «Незалежной» практически игнорируют. «Может, к 150-летию со дня рождения писательницы украинское государство наконец-то сможет хотя бы начать издание уже давно анонсированного 16-томника произведений Леси Украинки? – писал неделю назад глава Национального союза писателей Украины (НСПУ) Михаил Сидoржевский, комментируя очередное осквернение мемориала поэтессе. – Или все празднования снова превратятся в позорный государственный пшик – как это было с 200-летием со дня рождения Тараса Шевченко или 100-летием со дня смерти Ивана Франко?..» Как сообщал «Новый День», Украина постоянно расширяет список своих заслуг перед миром и пополняет ряды национальных гениев. Так, среди «украинских» первооткрывателей оказалась голливудская актриса Хеди Ламарр, которая в 1942 запатентовала «секретную систему связи». А президент «Незалежной» Петр Порошенко и вовсе объявил Украину основательницей «Организации объединенных наций» (ООН).

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.03.18

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