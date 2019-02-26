Кошмар Сюмар: украинские политики вычёркивают Крым из предвыборных программ

Крымская повестка больше не является актуальной среди украинских избирателей как на западе, так и на востоке страны.

В связи с чем, политики разных взглядов, от радикальных до умеренных, исключают из своих программных тезисов тему «реинтеграции» отколовшегося полуострова и даже само слово «Крым».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подобное положение дел крайне опечалило крымскую перебежчицу и активную украинскую пропагандистку, журналистку Валентину Сюмар. Об этом она эмоционально высказалась в эфире «Громадське ТВ».

По словам Сюмар, не только политики регионального уровня, но даже треть кандидатов в президенты Украины никак не упоминают Крым в своих предвыборных программах.

«Наибольший вопрос, самый главный – тот, где больше всего вранья, это вообще готовность власти заниматься политикой деоккупации, политикой реинтеграции… Политики позволяют себе вообще не думать о Крыме. У 14 из 44 кандидатов в президенты слово «Крым» в программе вообще отсутствует. Не то, что отсутствуют планы по деоккупации Крыма, – слово «Крым» отсутствует. Они, уже можно сказать, толерантны к аннексии», – сетует бывшая крымчанка.

Ранее Сюмар заявляла, что Украина должна была перекрыть поставки продовольствия и отключить Крыму свет и воду уже в марте 2014 года, сразу после референдума, а не в конце 2015 года.

Напомним, сегодня другой крымский беглец Рефат Чубаров возмутился с трибуны Верховной рады равнодушной реакцией депутатов в зале на проведённую агентами «меджлиса»(запрещён в РФ) под покровом ночи в Крыму информационной диверсии под лозунгом «Россия – вон, Крым – наш дом».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.02.19

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