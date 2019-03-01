Крымско-татарские радикалы угрожают украинским кандидатам в президенты, не включивших «возвращение Крыма» в предвыборные программы.

Бежавшие из Крыма члены «меджлиса» (запрещён в РФ) во главе с лидерами выступили на «Майдане» с угрозами в адрес девяти кандидатов в президенты Украины, которые исключили из своих программ упоминание «оккупированного Крыма».

Как передаёт коррепсондент РИА «Новый День», на акции присутствовали осуждённые российским судом заместители Рефата Чубарова – Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.

Экстремисты объявили, что девяти кандидатам, проигнорировавшим Крым, принято решение выдать символическую «чёрную метку» и подвергнуть кокретным преследованиям в ходе их предвыборных поездок.

Как сообщал «Новый День», крымская повестка больше не является актуальной среди украинских избирателей как на западе, так и на востоке страны.

В связи с чем, политики разных взглядов, от радикальных до умеренных, исключают из своих программных тезисов тему «реинтеграции» отколовшегося полуострова и даже само слово «Крым».

Этим обстоятельством крайне недовольны националисты и бежавшие из Крыма радикалы.

По словам крымской перебежчицы и активной украинской пропагандистки, журналистки Валентины Сюмар, не только политики регионального уровня, но даже треть кандидатов в президенты Украины никак не упоминают Крым в своих предвыборных программах.

«Наибольший вопрос, самый главный – тот, где больше всего вранья, это вообще готовность власти заниматься политикой деоккупации, политикой реинтеграции… Политики позволяют себе вообще не думать о Крыме. У 14 из 44 кандидатов в президенты слово «Крым» в программе вообще отсутствует. Не то, что отсутствуют планы по деоккупации Крыма, – слово «Крым» отсутствует. Они, уже можно сказать, толерантны к аннексии», – сетует бывшая крымчанка.

Другой крымский беглец Рефат Чубаров возмутился с трибуны Верховной рады равнодушной реакцией депутатов в зале на проведённую агентами «меджлиса» под покровом ночи в Крыму информационной диверсии под лозунгом «Россия – вон, Крым – наш дом».

В свою очередь, украинские националисты пообещали подвергнуть преследованиям кандидатов, которые не указали свою позицию по Крыму.

Тех, кто не определится, навестят специальные группы боевиков и насильно облачат кандидатов в футболки с надписью «#LIBERATECRIMEA». Кроме того, их заставят под запись ответить на вопрос «чей Крым?", дважды спеть гимн Украины, прокричать «кто не скачет – тот москаль» и громко проскандировать известный националистический лозунг со словами «Слава Украине...».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.03.19

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