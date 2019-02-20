На Украине преследуют кандидатов в президенты, не указавших «чей Крым»

В «Незалежной» националисты подвергли травле кандидатов в президенты, в чьих программах нет чёткого указания на украинскую принадлежность Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», радикалы пригрозили нагрянуть в штабы к таким кандидатам и провести с ними обучающие семинары в самой жёсткой форме.

Срок для провинившихся националистами назначен до 26 февраля. К этому времени кандидаты должны внести поправки в свои программы с чётким указанием статуса Крыма в соответствии с требованиями радикалов.

Тем временем члены общественной группировки «За освобождение Крыма и солидарность с крымскотатарским народом «LIBERATECRIMEA» организовали кампанию «Кандидат, скажи: чей Крым?».

Изучив внимательно документы предвыборных штабов, националисты внесли в «серый список» 13 кандидатов, которые не указали свою позицию по Крыму. Преследованиям, пока в социальных сетях, уже подверглись Юрий Бойко, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Олег Ляшко и другие 9 «провинившихся».

Тех, кто не успеет определиться до указанного числа, навестят специальные группы националистов и насильно облачат кандидатов в футболки с надписью «#LIBERATECRIMEA». Кроме того, их заставят под запись ответить на вопрос «чей Крым?", дважды спеть гимн Украины, прокричать «кто не скачет – тот москаль» и громко проскандировать известный националистический лозунг со словами «Слава Украине...».

Напомним, недавно российские эксперты и политики заявили, что официальное признание украинских президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.02.19

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