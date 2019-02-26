Чубаров сообщил об успешной ночной диверсии в Крыму – и туманно намекнул на исполнителей

Прошедшей ночью в Крыму представители запрещенного в РФ «меджлиса» не спали, а тайком лазали по путепроводам.

На одном из них им удалось разместить подобие баннера с провокационным призывом.

Таким образом, экстремисты отметили день 26 февраля, когда боевикам организации удалось сорвать важное заседание Верховного Совета Крыма, где должен был рассматриваться вопрос об отставке правительства подчинившегося киевской хунте Анатолия Могилёва.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об успешно проведённой символической информационной диверсии сообщил с трибуны Верховной рады глава «меджлиса» и депутат украинского парламента Рефат Чубаров.

«Сегодня с утра по Симферополю были вывешены баннеры с надписью: «Россия-вон, Крым – наш дом». Это делают украинские патриоты, это делают крымские татары, этнические украинцы. Я хочу, чтобы сегодня в этом зале мы говорили, как мы будем возвращать Крым! Чтобы мы поняли, что если мы сейчас не мобилизуемся, не объединимся, президентские и парламентские выборы повторят судьбу Крыма! Я хочу напомнить тем, кто сидел в этом зале 26 февраля 2014 года, мы были на площади в Симферополе, а тут занимались совсем другими делами! Я хочу сейчас только одного: знаю, что мы будем продолжать борьбу!» – кричал Чубаров.

«Я знаю, что мы вернёмся в Крым, кто б как не хотел! Из 44 кандидатов у четырнадцати нет ни слова про Крым! Я хочу попросить хотя бы аплодисментами выразить уважение тем, кто сейчас в Крыму борется и будут бороться, несмотря ни на что! Чтобы мы все объединились во имя территориальной целостности Украины, во имя Крыма», – пристыдил экстремист равнодушных депутатов в зале.

Отметим, что день нападения боевиков Чубарова на Верховный Совет Крыма отмечается на Украине как «День крымского сопротивления». Однако популярностью эта дата в «Незалежной» не пользуется.

Напомним, в июне прошлого года Центральный районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам уголовного дела об организации массовых беспорядков возле крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.02.19

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