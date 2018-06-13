В Симферополе огласят вердикт по делу о массовых беспорядках в феврале 2014 года

Сегодня в Центральном районном суде Симферополя начнется оглашение приговора по делу о массовых беспорядках в Крыму в феврале 2014-го года.

Как уже сообщал «Новый День», в результате беспорядков 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Организатором беспорядков следствие и прокуратура сочли Ахтема Чийгоза, дело которого было выделено в отдельное производство.

В сентябре 2017 года его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а через некоторое время выдали Турции.

Для пятерых оставшихся прокуратура запросила от 3,5 до 5 лет лишения свободы условно.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.06.18

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