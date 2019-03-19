Джемилев «точно узнал», что Путин пожалел о возвращении Крыма

Отставной глава запрещённого в РФ меджлиса Мустафа Джемилев заявил, что президент России якобы признал в разговоре с «ближним окружением», что возвращение Крыма было ошибкой.

По словам бывалого экстремиста, теперь Путин «никогда не признает этого публично».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Джемилёв заявил в передаче телеканала «Прямий», ведущим которой является перебравшийся на Украину экс-ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Ганапольский.

«Для Путина теперь просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, разные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лицо?..

Нет такого пути, просто нет. А Путину признать, что он сделал ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. Это проверенные источники. Он говорит: «Мы с Крымом сделали ошибку, но мы этого не будем признавать». Вот такая вот концепция. Для Путина уйти из Крыма – это сделать харакири», – поведал с уверенным лицом Джемилев.

«Да не может быть!», – воскликнул Ганапольский, поинтересовавшись у Джемилева, как к нему попала такая информация.

«Я вам точно скажу, это уж проверенные источники», – заверил старый диссидент.

«Хм!.. Ну, хорошо.. Хм..», – не смог сдержать недоверчивых смешков даже Ганапольский.

В комментариях к видео пользователи отметили, что лидерам меджлиса, на фоне полного политического и морального поражения среди соотечественников в Крыму, не удаётся даже грамотно фабриковать и убедительно доносить фейки до аудитории.

Напомним, ранее член запрещённого в РФ меджлиса Эскендер Бариев объявил Москве войну от имени Крымского ханства.

Вслед за Бариевым, лидер организации Рефат Чубаров объявил с трибуны Верховной рады об успешно проведённой в Крыму ночной диверсии: меджлисовцы под покровом темноты вывесили на одном из путепроводов крымской столицы подобие банера со словами «Россия-вон, Крым – наш дом».

Однако депутаты в зале украинского парламента проявили равнодушие к данной информации, что вызвало крайнее возмущение Чубарова.

Как сообщал «Новый День», осевших в Киеве членов меджлиса недавно назвали в Крыму лучшими пророссийскими агитаторами.

По словам профессора кафедры крымско-татарской филологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Лемары Селендили, активная антироссийская деятельность бежавшей на Украину верхушки меджлиса привела к тому, что проживающие на полуострове крымские татары склоняются к выбору в пользу стабильности и перспектив в составе Российской Федерации.

«Они (меджлисовцы) понимают, что людей (приверженцев) все меньше и меньше. За ними только кучка людей, которую они называют «караваном». Но караван – в Крыму, и он идет в сторону мира. Люди видят, что строят детские сады, школы, дороги. Никто не хочет терять своих детей в АТО, ехать, непонятно куда. Всем хочется стабильности с перспективой», – заявила Селендили.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.03.19

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