Москве объявили войну от имени Крымского ханства

Член запрещённого в РФ крымско-татарского меджлиса Эскендер Бариев заявил сегодня в Киеве, что, несмотря на упразднение Крымского ханства, продолжит воевать с Москвой в качестве ханского воина XVIII века и призвал других членов радикальной организации последовать его примеру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом воинствующий радикал заявил в эфире украинского телеканала «UA:Крым».

«Сегодня, если взять отношения крымских татар с Российской Федерацией, то мы еще находимся в стадии войны. Потому что, тот договор Кучук-Кайнарджийский, который был заключен в 1774 году и в рамках которого Крым, Крымское ханство должно быть независимым государством, то в 1783 году в нарушение этого договора Российская Федерация объявила войну Крымскому ханству и крымским татарам. И эта война продолжается по сегодняшний день», – объявил Бариев и добавил: «Мы никакого договора не заключали, мы не подписывали капитуляцию и продолжаем бороться с Российской Федерацией».

Напомним, осевших в Киеве членов запрещённого в РФ меджлиса недавно назвали в Крыму лучшими пророссийскими агитаторами.

По словам профессора кафедры крымско-татарской филологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Лемары Селендили, активная антироссийская деятельность бежавшей на Украину верхушки запрещенного в РФ меджлиса привела к тому, что проживающие на полуострове крымские татары склоняются к выбору в пользу стабильности и перспектив в составе Российской Федерации.

«Они (меджлисовцы) понимают, что людей (приверженцев) все меньше и меньше. За ними только кучка людей, которую они называют «караваном». Но караван – в Крыму, и он идет в сторону мира. Люди видят, что строят детские сады, школы, дороги. Никто не хочет терять своих детей в АТО, ехать, непонятно куда. Всем хочется стабильности с перспективой», – цитирует Селендили «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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