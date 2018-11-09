Чубарова, Ислямова и Джемилева назвали лучшими пророссийскими агитаторами

Активная антироссийская деятельность бежавшей на Украину верхушки запрещенного в РФ меджлиса привела к тому, что проживающие на полуострове крымские татары склоняются к выбору в пользу стабильности и перспектив в составе Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила профессор кафедры крымско-татарской филологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Лемара Селендили в эфире крымско-татарского телеканала «Миллет».

«Люди за эти годы морально истощены. Всем надоело разрываться на две части. Всё больше крымских татар понимают, что всё не так, как нам диктовали наши соседи. Люди начинают понимать, что нам не плохо. Мы перестали кричать и начали понимать, где наш путь созидания. Люди это стали понимать не от призывов и лозунгов, а от того, что они разочаровываются в другой стороне», – объяснила профессор перемену в настроениях соотечественников в отношении меджлисовской и украинской пропаганды.

Селендели также разоблачила посулы лидеров меджлиса о том, что скоро «бывшие земли Крымского ханства объединят с центром автономии в Херсоне».

«Люди не понимают, что само устройство государства не позволяет это сделать. Никто этого делать не будет сейчас, если 30 лет этого никто не делал», – объяснила она.

Кроме того, Лемара Селендели констатировала, что самозваные крымско-татарские «лидеры» вполне отдают себе отчёт о реальном положении дел.

«Они понимают, что людей все меньше и меньше. За ними только кучка людей, которую они называют «караваном». Но караван – в Крыму, и он идет в сторону мира. Люди видят, что строят детские сады, школы, дороги. Никто не хочет терять своих детей в АТО, ехать, непонятно куда. Всем хочется стабильности с перспективой», – заключила Селендили.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.11.18

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