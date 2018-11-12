Джемилев приказал своим агентам отслеживать, где молятся мусульмане Крыма

Называющий себя лидером крымско-татарского национального движения, экс-председатель запрещённого в России Меджлиса Мустафа Джемилев призвал своих сторонников в Крыму тщательно отслеживать, фиксировать и передавать в Киев факты, свидетельствующие о «неподобающем», с его точки зрения, поведении крымских татар.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Джемилев заявил на созванной в Киеве конференции «курултая» крымско-татарского народа.

Одним из примеров такого «недостойного поведения» он назвал участие в любых выборах, а также посещение крымскими татарами мечетей, где проповедуют священники Муфтията Крыма, и сопроводил свои нравоучения набором правил и инструкций, которым должны следовать его сторонники.

«Игнорировать и бойкотировать все проводимые оккупантами спектакли под видом выборов, не участвовать в пропагандистских кампаниях оккупантов, игнорировать, не подавать руки помощи и полностью изолировать от народа коллаборантов, не посещать мечети, где имамами являются ставленники подручного ФСБ нынешнего муфтията. Никакой имам не может быть полноценным имамом, если он получает заработную плату от оккупанта», – заявил организатор блокады Крыма.

Джемилев также призвал своих агентов заниматься незаконным сбором и передачей «конкретных документов и данных» о российских гражданах, прописавшихся в Крыму, назвав это «массовым переселением в Крым граждан Российской Федерации». И потребовал от них все «факты фиксировать и передавать в офис Меджлиса в Киеве».

Как сообщал «Новый День», ранее Джемилев заявил, что все крымские татары у него «под колпаком».

Ранее профессор кафедры крымско-татарской филологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Лемара Селендили пришла к выводу, что активная антироссийская деятельность бежавшей на Украину верхушки запрещенного в РФ меджлиса привела к тому, что проживающие на полуострове крымские татары склоняются к выбору в пользу стабильности и перспектив в составе Российской Федерации.



Симферополь, Иван Капустин

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