Джемилев заявил, что все крымские татары у него «под колпаком»

В Крыму активно работают агенты запрещенной в России экстремисткой группировки «Меджлис».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», они поставляют в Киев актуальную информацию о происходящем в регионе и среди крымских татар.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал депутат Верховной рады Украины, бывший официальный глава «Меджлиса» Мустафа Джемилев.

В эфире программы он напомнил, что сам не посещал Крым с 2014 года, однако продолжает приезжать в республику его супруга.

«Из Крыма мы получаем достоверную информацию о том, что происходит – из всех концов. Хотя российские власти и запретили «Меджлис», но «Меджлис» там по-прежнему действует. Со всех мест, где проживают крымские татары, а они проживают практически по всему Крыму, мы получаем информацию», – заявил Джемилев.

Напомним, иск о запрете «Меджлиса» поступил в суд от занимавшей на тот момент должность прокурора Крыма Натальи Поклонской. Впоследствии это стало одной из причин для Генпрокуратуры Украины, чтобы возбудить в ее отношении уголовное дело.

Поклонская аргументировала свой иск антироссийской деятельностью «Меджлиса», разжиганием ее членами розни и ненависти в Крыму, а также сотрудничеством с террористическими организациями. После запрета «Меджлису» пришлось перебраться в Киев – его руководители постоянно выступают с экстремистскими заявлениями по поводу России и поддерживают блокаду полуострова.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.10.18

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