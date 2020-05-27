Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора украинского «Марша на Крым» и прочих пакостей

В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» Мустафы Джемилева.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, Джемилев обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ч.3 ст. 322 УК РФ); небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК РФ); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

«Следственными органами СК России совместно с УФСБ по Республике Крым и Севастополю установлено, что 2 мая 2014 года гражданин Украины Джемилев прибыл рейсом Киев – Москва в аэропорт «Шереметьево», где ему на основании ч.1 ст. 27 ФЗ от 15.08.1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» сотрудниками пограничного контроля было отказано во въезде в страну, в связи с чем в тот же день он убыл обратно в Киев, – сообщили в ведомстве. – Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении нескольких человек пересек границу Российской Федерации в пункте пропуска «Армянск» (Турецкий вал). Дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений.

Также следствием установлено, что Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7.62 мм, о нахождении ключа от сейфа было известно его сыну. В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием, совершив из него убийство человека. Кроме того, бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7.62, пригодных для стрельбы и запрещенных в гражданском обороте.

В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены для изучения на предмет подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.05.20

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