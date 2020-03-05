Джемилев с толпой намерены прорвать крымскую границу и провести митинг в Симферополе

Депутат Верховной рады, экс-глава запрещённого в РФ меджлиса Мустафа Джемилев заявил, что участники предстоящего украинского «Марша на Крым» собираются прорваться через границу и проникнуть в столицу полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в эфире киевского интернет-канала «Oboz».

По словам Джемилёва, есть шанс, что крымские власти, увидя сопровождающих шествие многочисленных европейских и турецких политиков и журналистов, не будут чинить препятствия колонне.

«Если пропускают – это самый лучший вариант, то мы едем домой. Там по месту будет видно – может быть, приедем в Симферополь, митинг там устроим, а потом по домам. Ну и потом начинаем, конечно, активно работать на территории, пользуясь демократическими правами, провозглашенными в том числе Российской Федерацией, говорить о незаконности пребывания российских войск на нашей территории», – рассуждает идеолог экстремистов.

«Но это, так сказать, в идеале. Такого, конечно, не будет. Скорее всего, наверное, тот вариант – часть пропускают, потом выбирают кого арестовать, кого отпускают, а других обратно выплевывают. Этот вариант может быть. Но может быть то же самое, что было при моей попытке перейти границу 3 мая 14-го года – это они просто блокируют полностью границу своими БТРами, танками и никого не пропускают. И вот эту всю картину мы хотим, чтобы посмотрели наши гости», – предвкушает Джемилев.

Как сообщал «Новый День», участники украинского похода на Крым планируют перейти границу сразу в 3 местах. Об этом сообщал Джемилев.

Напомним, ранее экс-депутат Рады Рефат Чубаров заявил, что возглавляемый им «меджлис» готовит марш на Крым. Он озвучил дату похода – 2 мая 2020 года и место пересечения границы – КПП «Чонгар». Позже руководство экстремистской организации перенесло дату акции на 3 мая.

На полуострове расценивают заявления Чубарова и Джемилева как опаснейшую провокацию.

При этом Мустафа Джемилев заявил: «Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил».

Позже Чубаров призвал участников марша «быть готовыми отдать свои жизни».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.03.20

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