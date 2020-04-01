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Среда, 1 апреля 2020, 15:58 мск

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Чубаров отменил назначенный на 3 мая марш на Крым

Фото: novyny.org

Запрещённый в РФ «меджлис крымскотатарского народа» перенёс на неопределённый срок поход на Крым, во время которого планировалась попытка прорыва границы с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал глава меджлиса Рефат Чубаров.

Причиной переноса названа «эпидемиологическая ситуация» на Украине в связи с распространением коронавируса.

«Дата проведения международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине», – написал Чубаров.

Между тем, судя по призывам главарей меджлиса, акция планировалась весьма провокационная, и предполагала насильственный прорыв границы с РФ.

Так, член экстремистской организации Мустафа Джемилев намеревался с толпой прорвать крымскую границу и провести митинг в Симферополе.

Кроме того, организаторы марша призывали участников быть готовыми «отдать жизни».

Напомним, ранее экс-депутат Рады Рефат Чубаров заявил, что возглавляемый им «меджлис» готовит марш на Крым. Он озвучил дату похода – 2 мая 2020 года и место пересечения границы – КПП «Чонгар». Позже руководство экстремистской организации перенесло дату акции на 3 мая.

На полуострове расценили заявления Чубарова и Джемилева как опаснейшую провокацию.

При этом Мустафа Джемилев заявлял: «Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил».

Симферополь, Иван Капустин

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