Участники украинского похода на Крым планируют перейти границу сразу в нескольких местах

Участники украинского похода на Крым планируют перейти границу сразу в 3 местах. Об этом заявил депутат Верховной рады Мустафа Джемилев.

Как уже сообщал «Новый День», неделю назад экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что возглавляемый им Меджлис крымско-татарского народа (организация, признанная экстремисткой и запрещенная в России) готовит марш на Крым. Он озвучил даты похода – 2 мая 2020 года и место пересечения границы – КПП «Чонгар».

Теперь Джемилев сообщает, что акция пройдет 3 мая, а границу его участники будут пересекать во всех пунктах пропуска одновременно. «Украинская погранслужба заявила, что препятствий никаких не будет. Но те, кто будут проходить через так называемую границу с полуостровом, должны будут соблюсти некие формальности – показать паспорт», – цитирует «Апостроф» Джемилева, уточняющего, что участники акции в принципе не собираются никому ничего показывать.

Правда, он признал, что власти Украины поход на Крым игнорируют.

На полуострове расценивают заявления Чубарова и Джемилева, как провокацию. А эскапады типа «никому ничего показывать не будем» только подтверждают это мнение.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.01.20

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