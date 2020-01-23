На Украине заявили о подготовке похода на Крым и сообщили время «наступления»

Экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что возглавляемый им Меджлис крымскотатарского народа (организация, признанная экстремисткой и запрещенная в России) готовит поход на Крым. Свои планы он озвучил в эфире одного из украинских телеканалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция была анонсирована еще в начале декабря и заявлялась как «Марш достоинства», призванный «помочь международным организациям воплотить в жизнь принятые решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Теперь Чубаров сообщил время и место: марширующие намерены пересечь границу 2 мая в пункте пропуска Чонгар. В первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и некие «западные партнеры», приводит слова Чубарова РИА «Новости». Бывший депутат Верховной рады заявляет, что марш будет исключительно мирным, но возможен Бывший силовой сценарий развития событий.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.01.20

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