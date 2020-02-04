Организаторы марша на Крым призывают участников быть готовыми «отдать жизни»

Обосновавшееся в Киеве руководство запрещённого в РФ «меджлиса крымскотатарского народа» не возражет, если участники предстоящего 3 мая провокационного похода на Крым готовы будут пожертвовать своими жизнями ради проникновения на территорию полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы «меджлиса» Ахтем Чийгоз.

Чийгоз призвал своих подельников самостоятельно решать – погибнуть при пересечении границы, оказаться задержанными после незаконного проникновения на полуостров или проявить осторожность.

«Каждый будет для себя принимать решение, как входить в Крым и что его там ждет. Что ждет, мы знаем. Но борьба за Крым, за Украину, она предусмотрена тем, что ты жизнь свою тоже отдашь. Потому каждый будет сам принимать решение. Но то, что мы никому не позволим забыть Крым или спекулировать, или, как сказал один из политиков, заморозить, мы никому не дадим», – приводит слова Чийгоза «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», участники украинского похода на Крым планируют перейти границу сразу в 3 местах. Об этом заявил депутат Верховной рады, экс-глава «меджлиса» Мустафа Джемилев.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что возглавляемый им «меджлис» готовит марш на Крым. Он озвучил дату похода – 2 мая 2020 года и место пересечения границы – КПП «Чонгар». Позже руководство экстремистской организации перенесло дату акции на 3 мая.

На полуострове расценивают заявления Чубарова и Джемилева, как опаснейшую провокацию.

При этом Мустафа Джемилев заявил: «Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.02.20

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