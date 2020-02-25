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Среда, 26 февраля 2020, 03:51 мск

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В посольстве Азербайджана на Украине запретили Чубарову выступить с докладом о Крыме

Фото: unian.net

Глава запрещённого в РФ «меджлиса крымскотатарского народа» Рефат Чубаров не смог рассказать о «дискриминации населения в оккупированном Крыму» на пресс-конференции в посольстве Азербайджана в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», мероприятие было посвящено соблюдению прав мирных граждан в условиях вооружённых конфликтов.

Как утверждает сам Чубаров, он был в числе приглашённых и даже якобы предварительно согласовал своё выступление.

«Сегодня по приглашению посольства Азербайджана в Украине и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, принял участие в работе конференции по вопросам защиты прав мирного населения в условиях вооруженных конфликтов.

В ответ на их же предложение подготовил небольшое выступление о ситуации во временно оккупированном Россией Крыму.

Не понадобилось…

Шел с конференции с устойчивым представлением о том, что организаторы конференции тщательно избегали не только обсуждения, но даже упоминания оккупированного Крыма…

Нет-нет, российских дипломатов на конференции не было, но ощущение их присутствия не покидало», – жалуется Чубаров на азербайджанских организаторов.

Симферополь, Иван Капустин

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