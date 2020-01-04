«Московська шльондра» – Чубаров возмущён визитом бизнес-коуча Хакамады в Киев

Украинские национал-радикалы и члены «крымскотатарского меджлиса» (запрещён в РФ) выразили гневное возмущение в связи с приглашением российского экс-политика, а ныне бизнес-вумен Ирины Хакамады на «форум мечтателей» Dream Big Forum, который пройдёт в Киеве 27 февраля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Хакамада приглашена в качестве бизнес-тренера, дабы мотивировать украинцев не падать духом и не опускать руки в тяжёлых постмайданных социально-экономических реалиях.

«Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично», – говорится на фейсбук-странице компании Taryan Group – организатора Dream Big Forum.

В украинской столице уже развешаны рекламные постеры с лицом Ирины Хакамады. Минимальная цена билета на её выступление – 1300 гривен (около 3500 рублей).

Между тем, глава «крымскотатарского меджлиса» Рефат Чубаров, которого поддержали неонацисты и религиозные экстремисты, крайне негативно отреагировал на визит Хакамады.

«Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения. Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину. Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве», – написал в Фейсбуке Чубаров.

Ему вторит переехавший в Киев бывший московский журналист, замгендиректора контролируемого меджлисом телеканала ATR Айдер Муждабаев.

«Тут такое очередное дело – к нам некоторые малороссы-фирмачи пытаются привезти эту путинскую шлёндру-крымнашистку. Как говорится, ничего личного, только бизнес (билеты – от 1300 грн). Но не для нас. Объясните им, пожалуйста, почему им эти деньги поперек горла встанут, потому что они слишком тупые. Или делают вид, что никто ничего не помнит. Но нет», – негодует Муждабаев и требует от СБУ и Зеленского не пускать Хакамаду на Украину.

Потоки нецензурной брани на бизнес-вумен обрушили также националистически настроенные украинские журналисты и блогеры.

Напомним, в 2014 году Ирина Хакамада открыто восхитилась действиями российского президента Владимира Путина во время событий Русской весны в Крыму.

«Вы победитель. Вы действительно провели супер-операцию без единого выстрела. Я Вас поздравляю с тем, что Вы сегодня честно сказали, что «зеленые человечки» – это мирные наши военные, которые защищали русских людей», – сказала Путину «оппозиционный политик» во время Прямой линии в Сочи в апреле 2014 года.

Однако позже, уже в 2016 году, Ирина Хакамада резко поменяла своё мнение относительно российского Крыма и солидаризовалась с другой российской бизнес-леди Ксенией Собчак, утверждая, что Россия «незаконно аннексировала» полуостров.

Симферополь, Иван Капустин

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