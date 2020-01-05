Отречение от Крыма не помогло Хакамаде – Украина не принимает

Украинские организаторы «форума мечтателей» Dream Big Forum отозвали своё приглашение российскому экс-политику, бизнес-тренеру Ирине Хакамаде выступить с платными лекциями в Киеве.

Напомним, накануне национал-радикалы и члены «крымскотатарского меджлиса» (запрещён в РФ) выразили гневное возмущение в связи с намеченным прибытием Хакамады на Dream Big Forum, который пройдёт в Киеве 27 февраля. В адрес российской бизнес-леди посыпались оскорбления от националистически настроенных журналистов и блогеров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что приглашение аннулировано сообщила организатор форума компания Taryan Group.

«Мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы», – оправдываются организаторы, однако настаивают, что у пограничников и СБУ возражений насчёт Хакамады не было.

«Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров – бизнес-тренер Ирина Хакамада – не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления», – заявляют в Taryan Group.

Как сообщал «Новый День», Ирина Хакамада намеревалась посетить форум в качестве бизнес-тренера, дабы мотивировать украинцев не падать духом и не опускать руки в тяжёлых постмайданных социально-экономических реалиях.

В украинской столице тут и там были развешаны рекламные постеры с лицом российской бизнесвумен. Минимальная цена билета на её выступление составляла 1300 гривен (около 3500 рублей).

Как известно, в 2014 году Ирина Хакамада открыто восхитилась действиями российского президента Владимира Путина во время событий Русской весны в Крыму.

«Вы победитель. Вы действительно провели супер-операцию без единого выстрела. Я Вас поздравляю с тем, что Вы сегодня честно сказали, что «зеленые человечки» – это мирные наши военные, которые защищали русских людей», – сказала Путину «оппозиционный политик» во время Прямой линии в Сочи в апреле 2014 года.

Однако позже, уже в 2016 году, Хакамада резко поменяла своё мнение относительно российского Крыма и солидаризовалась с другой российской бизнес-леди Ксенией Собчак, утверждая, что Россия «незаконно аннексировала» полуостров.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.01.20

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