В Крыму возбудили уголовное дело в отношении Рефата Чубарова

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы Меджлиса крымско-татарского народа (организация, признанная экстремисткой и запрещенная в России) Рефата Чубарова.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ Следственного комитета РФ по РК и Севастополю, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч.1 ст. 212 УК РФ).

«В настоящее время получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым, – сообщили в ведомстве. – Установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками «Меджлиса».

Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы, заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии «Русское единство».

В результате массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного Совета, не менее 80 крымчанам были причинены травмы различной степени тяжести, двое из которых – мужчина и женщина – скончались».

Напомним, в сентябре 2017 года Верховный суд Республики Крым признал Ахтема Чийгоза виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ряд сторонников Чубарова приговором Центрального районного суда города Симферополя признаны виновными в участии в массовых беспорядках, им всем назначены наказания в зависимости от степени вины.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела установлены и допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы тех событий. Во взаимодействии с уполномоченными структурами проводится вся необходимая работа по установлению обстоятельств совершенного преступления и недопущению дестабилизации на территории полуострова.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления», – добавили в ГСУ.

Напомним, Чубаров в течение последних трех месяцев муссирует тему подготовки к «походу на Крым», который должен состоятся в начале мая. Теперь ему дали понять, что он, как фигурант уголовного дела, будет задержан сразу после пересечения границы.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 23.03.20

В Молдове обвинили Почаевскую лавру в распространении коронавируса. / Жителя Крыма задержали за призывы к терроризму. / Мужчины в опасности: в Минздраве РФ заявили, что коронавирус больше угрожает «сильному полу». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»