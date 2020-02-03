Кремль: Страдания Эрдогана о крымских татарах беспочвенны

В Кремле попросили президента Турции Рэджепа Эрдогана не волноваться о судьбе крымских татар, проживающих в российском Крыму.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о беспочвенности беспокойства Анкары заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», – заявил Песков.
Ранее, перед вылетом на Украину Эрдоган сделал ряд резких заявлений по Крыму, в том числе о непризнании полуострова как части Российской Федерации.
Турецкий лидер также подчеркнул, что вместе с Украиной волнуется о судьбе крымских татар на полуострове.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 03.02.20
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