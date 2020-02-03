Эрдоган прокричал «Слава Україні!» почётному караулу в Киеве

Прибывший в «Незалежную» президент Турции Реджеп Эрдоган поприветствовал почётный караул в Киеве украинским националистическим лозунгом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видео с приветствием Эрдогана у Мариинского дворца в украинской столице опубликовало издание «НВ».

После того, как прозвучали гимны обеих стран, турецкий президент, повернувшись лицом к солдатам, воскликнул на украинском языке «Слава Україні!».

«Героям слава!» – хором ответил Эрдогану почётный караул.

Украинский националист Эрдоган

Ранее, перед вылетом на Украину Эрдоган сделал ряд резких заявлений по Крыму, в том числе о непризнании полуострова как части Российской Федерации.

Турецкий лидер также подчеркнул, что вместе с Украиной волнуется о судьбе крымских татар на полуострове.

Симферополь, Валентин Карамазов

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